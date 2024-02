Al Sigep Rimini premiata anche la pasticceria abruzzese: Palazzone tra i migliori al mondo

Giancarlo Palazzone è un pasticcere abruzzese originario di Sulmona ed è stato recentemente premiato come uno dei migliori pasticceri al mondo.

Lo scorso 21 gennaio è stato premiato dal maestro pasticcere Iginio Massari al Sigep di Rimini. Il riconoscimento, ottenuto durante la convention dei maestri pasticceri e gelatieri, è uno dei tanti di Palazzone, che fa conoscere e apprezzare la pasticceria abruzzese in tutta l'America.

Considerato ambasciatore nel mondo dell'arte del dolce, Palazzone vive da 10 anni a Wayne, nel New Jersey, dove gestisce una rinomata attività di pasticceria e gelateria abruzzese. Mentre in Abruzzo la tradizione viene portata avanti dal fratello Carmine e dalla sua famiglia, a Sulmona.

Insieme a Jacob Torreblanca, Pascal Lac e Rolf Mürner è tra i pasticceri più apprezzati al mondo.

"È stato un onore essere stato chiamato per rappresentare e spiegare il mio modo di concepire il mondo della pasticceria confrontandomi con quelli che io considero dei veri e propri mostri sacri".

E continua:

"Sono orgoglioso di questa considerazione anche perché con me c'è anche l'intero Abruzzo ma soprattutto mio padre Remo, che ha saputo insegnarmi uno dei mestieri più belli del mondo - ha concluso Palazzone - È a lui e alla mia famiglia che devo dire grazie per aver potuto dimostrare il mio valore in questo fantastico e meraviglioso mondo dei dolci".