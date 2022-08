Nuovi cartelli e mappa online per segnalare ai turisti monumenti e attività commerciali

Il centro storico di Vasto presto sarà dotato di segnaletica turistica, offrendo maggiori contenuti e creando una vera e propria guida per il visitatore. Il progetto di promozione proposto dal consorzio commerciale Vasto in centro è stato presentato questa mattina, 23 agosto, durante una conferenza stampa nella sala consiliare.

Un nuovo servizio online consentirà di aggregare tutte le attività commerciali, le curiosità, i locali e i punti di interesse culturali presenti dell'area di Vasto in centro. Basterà scansionare uno dei qr-code che saranno reperibili nell’area, per poter navigare in una mappa utilizzabile da smartphone e tablet che raggruppa tutti i punti di interesse.

“I cartelli saranno collocati nelle aree dei principali luoghi di interesse storico”, ha spiegato il sindaco Francesco Menna, “e avranno lo scopo di guidare il visitatore alla scoperta della città. La segnaletica consentirà di fornire indicazioni per raggiungere i siti di maggiore interesse e avere approfondimenti storici culturali dei siti visitati”.

“Il progetto”, ha detto la consigliera regionale Sabrina Bocchino, “mi è stato proposto da Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in centro, ed è stato interamente finanziato dalla Regione Abruzzo per un importo di quaranta mila euro”.

“Un ambizioso piano che si sviluppa su quattro macro aree”, ha aggiunto l’assessore al turismo, Licia Fioravante, “e che si sintetizza in una sola parola: comunicazione. Una idea molto bella che cede il passo ad un nuovo tipo di informazione, che punta a offrire in chiave più moderna tutte le indicazioni utili al turista per un soggiorno accattivante e appagante nella nostra città”.

L’assessore al commercio Anna Bosco ha ricordato che è importante valorizzare le attività produttive e commerciali, che spesso sono il primo punto di riferimento per i vacanzieri. "Questo è un grande passo per la valorizzazione del centro commerciale naturale anche nel digital. Tutto ciò è possibile grazie ai negozi che credono in questo progetto e alle bellezze del centro storico", ha dichiarato il presidente del consorzio Vasto in centro, Marco Corvino, “infatti sono in arrivo anche molti altri contenuti che verranno distribuiti sui social network e sui vari canali del consorzio, tra tutti un cortometraggio interamente girato a Vasto che racconterà come le esperienze di un tempo si interfacciano a quelle di oggi”.

Il progetto è stato illustrato attraverso delle slide ed un video da Mattia Perrotta, project manager di Vasto in Centro Duemilaventidue.