Scuole superiori, didattica in presenza e adeguamento orari: in classe anche fino alle 6 di pomeriggio

A Chieti e Lanciano aggiornato il documento operativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza con adeguamento orari e trasporto. Per l'area di Vasto e Ortona restano confermate le direttive precedenti

La prefettura di Chieti ha aggiornato il documento operativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di II grado con adeguamento orari e trasporto pubblico.

Questa mattina si sono concluse le riunioni per l’aggiornamento del “Tavolo prefettizio di coordinamento provinciale scuola-trasporti”, istituito per definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022. A Chieti, come nel resto d’Abruzzo, le attività didattiche riprenderanno da lunedì 13 settembre.

Dall’analisi delle problematiche connesse alla ripresa dell’attività didattica in presenza al 100% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e in relazione alla previsione massima all’80% del coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano, il tavolo prefettizio ha ritenuto opportuno procedere analizzando separatamente le situazioni dei distretti territoriali di maggior rilievo della provincia: Chieti, Vasto, Lanciano, Ortona.

Mentre per i distretti di Vasto e Ortona è stata confermata la predisposizione contenuta nel precedente piano operativo in quanto non sono emerse novità e problematiche di rilievo, per le aree di Chieti e Lanciano sono stati apportati alcuni correttivi condivisi che riportiamo di seguito.



Area Chieti



Licei

LICEO GONZAGA 09:30 - 14:30

LICEO MASCI 09:30 - 14:30

LICEO SCIENTIFICO/TECNOLOGICO SAVOIA 09:30 - 14:30

G.B. VICO (LICEO CLASSICO): vedere allegato prospetto

LICEO ARTISTICO N. da GUARDIAGRELE:

Soluzione settimana su 5 giorni: LUN MERC VEN 9.30-14.40; MAR 9.30-17.40;

GIOV 9.30-16.50

Soluzione settimana su 6 giorni: LUN-SAB 9.30-14.40

Istituti Tecnici/professionali

I.S. DI SAVOIA - POMILIO 08:00 - 13:00/14:00

I.S. GALIANI – DE STERLICH 08:00 – 14:00



Area Lanciano



. Liceo Scientifico “Galileo Galilei”

Dal lunedì al venerdì

entrata 8:05-13.40; mercoledì uscita 13:45, venerdì uscita triennio 15:35

.I.S. De TITTA FERMI dal lunedì al venerdì entrata 8.10 uscita 13:40, il venerdì dalle 14:15 alle 17:15

. Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”

Da lunedì al venerdì

Entrata 8:15 uscita 13:15, tranne il martedì in cui il biennio fa 8:40 13:40

. Liceo Artistico “G. Palizzi”

Dal lunedì al venerdì

Entrata 8:15 uscita 13:15, pomeriggio lunedì mercoledì e venerdì uscita 17:15

. I.S. DA VINCI DE GIORGIO

Da lunedì a sabato: lunedì mercoledì e venerdì entrata 8:10 uscita 13:40, martedì giovedì e sabato entrata 8:15 uscita 13:25.

Gli aggiornamenti, fa sapere il capo di Gabinetto Papagni, sono stati comunicati a tutti i soggetti coinvolti, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale.