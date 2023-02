Sblocco dei crediti con il Superbonus regionale, la pentastellata Torto: "Grazie ai consiglieri del Movimento 5 Stelle "

"Sono contenta che anche l'Abruzzo, grazie ai nostri rappresentanti in regione, porterà avanti la proposta Movimento 5 Stelle di un Superbonus regionale che parte dalla nostra esigenza di adottare delle soluzioni importanti per il territorio che questo Governo non intende in alcun modo sostenere".

A dirlo è Daniela Torto, deputata bucchianichese del Movimento 5 Stelle. "Lo sblocco dei crediti d'imposta tramite l'acquisizione degli stessi da parte della Regione - dice Torto - è ormai di importanza vitale per imprese e lavoratori che sono in grandissima difficoltà. Ci sono migliaia di cantieri bloccati in tutta Italia a causa dell’immobilismo del governo e non possiamo aspettare oltre".

"Personalmente ho seguito la vicenda del Superbonus molto da vicino negli scorsi mesi. Durante l'ultima legge di bilancio sono stata vicina al comitato 'esodati del Superbonus' che abbiamo incontrato insieme al presidente Conte e a cui abbiamo cercato di dare voce, perché il dolore e la disperazione di imprese e lavoratori è sempre maggiore. Continuerò a seguire il tema con tutte le parti interessate insieme ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle delle altre Regioni.

Il nostro obiettivo è quello di rilanciare il Superbonus, che ha dimostrato di essere un vero volano per la nostra economia, e riprendere il percorso della transizione ecologica ed energetica che il nostro Paese non può assolutamente abbandonare. In questo senso, il supporto delle Regioni può essere fondamentale per consentire l'acquisto di crediti bloccati nei cassetti fiscali e la risoluzione di questa assurda situazione che penalizza imprese e cittadini".