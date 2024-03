Quattro Comuni del Chietino sono plastic free, la cerimonia di premiazione a Milano

C'era anche il Comune di San Salvo fra quelli presenti questa mattina a San Salvo, al teatro Carcano, per la premiazione nazionale dei “Comuni Plastic Free 2024”. I Comuni virtuosi hanno ottenuto il premio a forma di tartaruga per l’impegno contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose e la collaborazione con la Plastic Free onlus.

A rappresentare l’Abruzzo Maria De Gaetano, referente regionale di Plastic Free Onlus e Floriana Catalano, referente di San Salvo. Per il Comune di San Salvo ha ritirato il riconoscimento Fabrizio Clissa del settore Ambiente.

“Siamo felici e soddisfatti per questo riconoscimento – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Tony Faga – perché rappresenta un motivo in più per continuare a impegnarci per la tutela dell’ambiente che vede molto attiva il sindaco Emanuela De Nicolis nell'adottare, nella gestione della cosa pubblica, efficaci politiche ambientali per la tutela della nostra città”.

Oltre a San Salvo, sono stati premiati otto Comuni abruzzesi, di cui altri tre nel Chietino: Chieti, Vasto, Casacanditella; Alba Adriatica, Torano Nuovo, Nereto, Tortoreto, Silvi (Teramo), quest’ultimo con due tartarughe.