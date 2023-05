San Martino sulla Marrucina dà il benvenuto al nuovo medico di famiglia e presenta lo 'sportello salute'

San Martino sulla Marrucina dà il benvenuto al nuovo medico di famiglia, il dottor Orlando Maiorino che a partire dal prossimo 15 maggio, mediante l’apertura di uno studio secondario presso un locale comunale, ricoprirà il ruolo di medico di medicina generale del paese marrucino.

L’occasione per salutare il dottor Maiorino, originario di Chieti e specializzando in Medicina generale, è stato, domenica scorsa, un incontro pubblico presieduto dal sindaco Antonio Masciarelli e dal consigliere Vincenzo Giandonato che hanno anche presentato alla cittadinanza il progetto “Sportello Salute”. Quest'ultimo sarà operativo sempre dal 15 maggio e consisterà in una attività gratuita di supporto attivo alla cittadinanza a tutela dei diritti nel settore sanitario, gestita dai volontari Nicola Liberatoscioli e Genoeffa Iacovella.

Il sindaco ha dato il benvenuto ufficiale al dottor Maiorino, augurandogli buon lavoro: "Ti chiedo di trattare i tuoi pazienti con professionalità ed allo stesso tempo empatia e calore umano, accogliendo possibilmente tutti con un sorriso, primo vero palliativo del quale l’essere umano abbia bisogno".

Attraverso la presenza sinergica di più attori, tra i quali la farmacia Laudadio, nota in tutto il territorio, l’amministrazione comunale di San Martino sulla Marrucina vuole favorire la creazione di un sistema integrato, teso a fornire ai cittadini opportunità in termini di presenza sul territorio di figure professionali e strumenti per orientarsi nella sanità locale. Durante l’incontro il sindaco Masciarelli ha informato in merito agli imminenti sviluppi che vedranno coinvolto il pta di Guardiagrele, sulla base delle intenzioni e dei piani presentati dal direttore generale della Asl direttamente ai sindaci dell’Ambito Distrettuale.

“Un altro passo per questo piccolo paese – ha concluso il primo cittaidno - che ha già manifestato sensibilità nel settore sanitario, rendendosi protagonista di una raccolta fondi per la donazione di un ecografo all’ospedale di Ortona, e risultato al secondo posto in Abruzzo per l’adesione dei cittadini alla donazione di organi”.