Ripa Teatina ospita la tappa regionale della Coppa Italia di Gelateria

Si svolgerà il 22 febbraio a Ripa Teatina nell’azienda Francesco Service Innovazione e tecnologia per l’arte bianca, il secondo trofeo Gabriele D’Annunzio, gusto gianduia la competizione dedicata ai gelatieri.

La gara è valida per l'accesso alle finali della coppa Italia di Gelateria Aig 2024. Nella tappa regionale, che mette in palio un solo posto da finalista, si dovrà incoronare il primo gelatiere italiano qualificato che sia residente nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Molise. La competizione consente la partecipazione anche di gelatieri non qualificati, i quali però non concorreranno per la Coppa Italia.

“È una bella notizia - dichiara il sindaco Roberto Luciani- che un’azienda del nostro territorio ospiti la finale di questa importante competizione di settore, che registra una crescita positiva anno dopo anno, infatti il numero crescente di aperture di attività di questo genere ne è la riprova, perché il gelato è un alimento sano e piace ad un pubblico assolutamente trasversale”.

Parole di soddisfazione anche quelle del vicesindaco Marco Ricciuti, che sottolinea come "quello della gelateria è un settore che vanta eccellenze italiane sia nella qualità dei prodotti impiegati sia nelle competenze e nell’esperienza dei maestri gelatieri e ospitare una tappa di questa competizione in Abruzzo è motivo di grande soddisfazione".