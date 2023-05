Ripa Teatina presente alla Biennale di Venezia: ecco la gigantesca incompiuta

È stata inaugurata alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano la 18esima Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, dove nel Padiglione Italia è stato presentato il progetto “Uccellaccio”, una delle nove attivazioni site-specific di “Spaziale: ognuno appartiene a tutti gli altri”, a cura del collettivo di architetti Fosbury Architecture e Hpo, che hanno proposto una rilettura dell’opera incompiuta conosciuta come Ex-rems di Ripa Teatina, un lavoro volto alla riscoperta di una struttura che si trova da 50 anni sul territorio ripese dalla forte valenza paesaggistica.

“Una emozione fortissima entrare e vedere il nome di Ripa Teatina alla Biennale - dichiara orgoglioso il sindaco Roberto Luciani presente all’evento - è stata una giornata davvero speciale non solo per Ripa, ma per tutto l’Abruzzo, che hanno avuto e avranno per tutto il periodo della Biennale, da maggio a novembre, una grande visibilità internazionale”.

Parole di encomio del primo cittadino anche per il collettivo Fosbury Architecture e Hpo: “Il progetto è il risultato della sinergia di grandi professionalità, che hanno scommesso sull’Incompiuta, sfidando il senso comune per provare a cambiare il punto di vista su una struttura che è diventata per la popolazione, con il tempo, un elemento invadente quasi molesto”. Presenti anche il vicesindaco Marco Ricciuti e i fratelli Emanuele e Ludovica Colanzi di Emoter, l’impresa che si è occupata dei lavori di sistemazione dell’area che circonda l’Incompiuta.

“Siamo davvero entusiasti di questa esperienza - le parole del vicesindaco- e il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita del progetto che, dopo la presentazione alla stampa e alle Autorità abruzzesi dello scorso 29 aprile, avvenuta a Ripa Teatina, viene oggi svelato al pubblico internazionale della Biennale”.

Il sindaco conclude con un invito a visitare il Parco dell’Uccellaccio, rivolto non solo a professionisti e addetti al settore, ma anche ai cittadini abruzzesi e non solo.