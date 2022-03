Progetto Mirò a Chieti scalo, Forum H2O: "Il procedimento è riaperto, serve una mobilitazione"

La Sile Costruzioni ha depositato in Regione le integrazioni ed è stata attivata la procedura di Valutazione di impatto ambientale "sanatoria". Il Forum H2O fa sapere che "come previsto il procedimento è riaperto, serve mobilitazione ampia. La Sile gioca anche un'altra carta sulle altre autorizzazioni oltre la VIA. Richiederemo alla Regione di svolgere l'inchiesta pubblica sulla VIA. e, alla fine, di concludere il nuovo procedimento in senso negativo".

La Sile Costruzioni il 4 marzo ha depositato la documentazione con le relative integrazioni al Comitato VIA. della Regione necessaria per attivare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale "in sanatoria" postuma per i nuovi edifici commerciali in parte già realizzati nell'area lungo il fiume Pescara.

"Come avevamo affermato, senza essere ascoltati dalle altre associazioni giustamente impegnate nella lotta contro il progetto, grazie alla sciagurata riforma della VIA operata a livello nazionale nel 2017, si è aperta la possibilità per la Sile di "sanare" le opere attualmente prive della valutazione ambientale. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara, sospendendo con un'ordinanza cautelare (quindi non entrando nel merito) un precedente giudizio del Comitato VIA che aveva ritenuto improcedibile la richiesta dell'azienda, ha infatti imposto alla Regione Abruzzo di avviare la procedura di VIA. "in sanatoria" postuma previa integrazione degli elaborati per consentire le fase delle osservazioni da parte del pubblico".

Il Forum H20 aggiunge che "nella nota di deposito della società vi è un ulteriore aspetto molto tecnico ma assolutamente non secondario. Infatti la SILE sostiene che la Regione ora debba limitarsi a procedere con la sola procedura di V.I.A. "in sanatoria", senza riattivare daccapo l'intera procedura autorizzatoria, comprensiva di altre autorizzazioni, titoli e/o pareri oltre la V.I.A. La questione è delicatissima e, senza entrare nei tecnicismi (a richiesta possiamo spiegare nel dettaglio), incide anche sulla tempistica della partecipazione del pubblico".