Processione del Venerdì Santo a Vasto, tutti i divieti lungo il percorso

Anche Vasto celebra il Venerdì Santo con la consueta processione religiosa, in programma il 29 marzo, alle ore 19, con partenza dalla chiesa di Sant'Antonio di Padova. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono stati isituiti divieti lungo il percorso della processione.

In particolare, ci saranno il divieto di sosta e di transito, dalle ore 15 alle ore 21 di venerdì 29 marzo, in largo Sant’Antonio, corso Dante, corso Palizzi, via Crispi, piazza Verdi, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, largo Palmieri, corso Italia.

Lungo tutto il percorso, negli orari indicati, ci sarà il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, per il tempo necessario a garantire il passaggio in sicurezza del corteo religioso.