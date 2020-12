Poste: arrivano i test anti Covid-19 per tutti i dipendenti

Parte anche in Abruzzo la campagna di screening di Poste Italiane sui propri dipendenti. I test anti Covid inizieranno dal 14 dicembre: in Abruzzo sono circa 3.300 le risorse impiegate tra personale di staff, operatori dei 472 uffici postali e dei 14 centri di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi.

“Stiamo consegnando in queste ore – spiega il condirettore Giuseppe Lasco – con un’operazione imponente, più di 200mila tamponi su tutto il territorio nazionale. Iniziamo dai siti più nevralgici per poi estenderli su tutti gli altri centri. Abbiamo contrattualizzato in tutta Italia migliaia di operatori sanitari abilitati per somministrare i tamponi. Questa è una iniziativa a tappeto che non ha eguali, resta ovvio che l’adesione al tampone sarà in forma volontaria".

Proprio qualche giorno fa il presidente del Consiglio ha inviato un messaggio di ringraziamento ai dipendenti di Poste Italiane per tutto quello che stanno facendo in questi mesi.