L’inverno non è finito: 20 centimetri di neve caduti e sulla Maielletta si scia ancora

Non è ancora tempo di mettere da parte giubbotti e maglioni, ma soprattutto non è ancora tempo di mettere da parte gli sci per gli appassionati. Sulla Majelletta infatti, la stagione invernale non è ancora del tutto finita e gli impianti sciistici sono ancora aperti.

Nella notte sono caduti 20 cm di neve: se la primavera in quota può aspettare qualche giorno, la stagione sciistica invece può continuare. La temperatura minima registrata quest'oggi (martedì 28 marzo) in località Majelletta Blockhaus dalla stazione Chieti Meteo è stata di -7.8° C.

Imbiancate anche le altre cime dell'Appennino abruzzese. La temperatura minima più bassa è stata registrata al Rifugio Franchetti, a 2.433 metri sul Gran Sasso, nella provincia di Teramo, ed è stata di -12.8°C secondo i dati della stazione meteo Caput Frigoris.