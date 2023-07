Tappa di Miss Mondo in Abruzzo: vince Chiara Di Cintio di San Giovanni Teatino

Una tappa regionale di Miss Mondo Abruzzo si è svolta a Montesilvano giovedì 27 luglio al teatro del mare. Il primo posto è stato vinto da Chiara Di Cintio, 20 anni di San Giovanni Teatino bionda occhi verdi con i suoi 175 cm di altezza, lavora già come modella e vive a Milano per i suoi studi universitari, sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo, fra le sue ambizioni di indossare la coroncina di Miss Mondo Italia per la finale nazionale in programma a giugno 2024.

La giuria presieduta da Cristina Yaremchuk Miss Mondo Abruzzo 2023 e l’Assessore ai grandi eventi di Montesilvano Deborah Comardi, un compito condiviso con altri giurati fra cui: Ernestina Caralla, Carla D’Addazio, Cristina Antenucci, Amalia Lanci, Annamaria Catalano, Francesco Topini, Antonio Antenucci e Valerio Memmo che hanno avuto l’arduo compito di decretare le vincitrici della serata.

Una serata di spettacolo, moda, musica e bellezza con la , organizzata dalla Mika Production ed Agenzia Fourevent. Tutta l’organizzazione è stata curata da Camillo Del Romano e Laika D’Agostino, in collaborazione con Noleggio Ok Palco Mobile rappresentata da Fabrizio D’Addazio.



Assegnate altre fasce nel corso della serata, con la fascia di “Miss Mondo Montesilvano” si è classificata Illiana Milillo 19 anni di Montesilvano, con fascia “Miss Mondo Gil Cagnè” si sono classificate a parimerito Fabiana Gargarella 18 di Lanciano , Maya Garau 23 di Casalbordino e Ludovica Vecchiotti 17 di Vasto, con fascia “Miss Mondo Caroli Hotel” si sono classificate a parimerito Giulia Binni 15 anni di Città Sant’Angelo e Mara Staniscia 18 anni di Atessa, con fascia “Miss Eleganza” si è classificata Sveva Zimbaro 20 anni di Lanciano infine fascia “La Miss del Web” aggiudicata direttamente dalle votazioni sul sito di miss mondo è stata vinta da Anna Galasso 18 anni di Isernia.

Le altre miss in gara sono state: Giulia Di Carlo, Giada Egler, Ida Belfiore, Ilaria Paglione, Aurora Aquila, Giovanna Ranieri, Sara Ibraimi e Livia Tariddi.

Gli ospiti che hanno dato vita allo spettacolo sono stati il cabarettista e showman volto noto nei programmi Mediaset e Rai Luca Giuliano, altri artisti presenti nella serata sono stati i cantanti Aurora Rucciutelli e Francesco Di Cintio in arte Scodì.

Il pubblico presente in piazza ha ben gradito lo spettacolo e soprattutto apprezzato le collezioni moda e sposa della stilista Doris Mariotti, la conduzione della serata affidata alla bellissima Laika D’Agostino. Tutte le immagini sono state curate dal fotografo Andrea D’Adamo, grafica e musiche da Francesco Rosato.