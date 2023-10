Il liceo scientifico "Filippo Masci" compie cento anni: presentato il calendario delle iniziative

Sono state presentate al museo Barbella di Chieti, le iniziative per celebrare il centenario del liceo scientifico “Filippo Masci”, una scuola simbolo per l’Abruzzo, primo liceo ad indirizzo scientifico sorto nella regione, in seguito a un decreto regio datato 1923 nell’ambito di una riforma che prevedeva quanto segue: "I licei scientifici hanno per fine di sviluppare ed approfondire l’istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica".

La preside dell’istituto, Sara Solipaca, d’intesa con i vice presidi Francesco Centobeni, Vincenzo Beducci e con tutti i dipartimenti didattici, ha ideato un programma di eventi che si svolgeranno tra ottobre e dicembre, un calendario allestito grazie alla collaborazione con la storica associazione “Amici del Masci” presieduta da Rosanna Gialloreto.

Il cartellone è stato illustrato alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione di Chieti, Teresa Giammarino, dell’assessore allo Sport, Manuel Pantalone, del dirigente scolastico Solipaca e del vice Centobeni. Il primo appuntamento sarà il 19 e 20 ottobre in un incontro con i poeti Giancarlo Pontiggia ed Elisabetta Pigliapoco, nell’ambito di “Chieti poesia”, al museo universitario di piazza Trento e Trieste.

Dal 2 al 4 novembre, una mostra fotografica con immagini storiche sarà allestita nella sala Bottega d’arte di Corso Marrucino. Il 15 novembre alle 17, lo storico Maurizio De Innocentiis presenterà il libro “Masci 100 - Cent’anni di scuola italiana” presso l’auditorio Cianfarani. Nel Museo Universitario di Piazza Trento e Trieste, il 17 novembre alle 11 si terrà un seminario itinerante dal titolo “Chieti100 milioni di anni fa” del Prof. Tommaso Piacentini.

Il 3 dicembre alle 18, il teatro Marrucino ospiterà lo spettacolo teatrale “Tutto inizia in un istante, i 100 anni del Liceo Masci di Chieti" di Antonio Tucci. Nella stessa, suggestiva location, il 19 dicembre alle 21, è previsto il gran finale con la serata di gala a cui parteciperanno autorità, ex alunni che si sono fatti strada nel mondo ed un premio a merito scolastico. Il sottofondo musicale dell’evento sarà curato dall’orchestra degli alunni dello stesso liceo. La serata, presentata dalla giornalista Mila Cantagallo, è stata inserita nel cartellone di “Amami teatro” a cura del maestro Giuliano Mazzoccante. In quella stessa data, sarà emesso un annullo filatelico che celebrerà il centenario.

I 100 anni del Liceo “F. Masci" sono stati definiti dal dirigente scolastico Solipaca "una data storica e importante per una istituzione scolastica che è stata protagonista di una grande crescita, diventando un punto di riferimento per il capoluogo teatino e per tutto l’Abruzzo". L’assessore Giammarino ha elogiato il lavoro della scuola: "Il Masci ha sempre rappresentato un faro della conoscenza, guidando le generazioni attraverso il mondo del sapere, vorrei rendere omaggio a tutti gli insegnanti passati e presenti che hanno fatto di questa istituzione un punto di riferimento per l’educazione di qualità".

L’assessore Pantalone manifestato la piena disponibilità degli impianti sportivi per il flash mob che gli studenti terranno nei prossimi, giorni coordinati dai docenti di scienze motorie,offrendo un’esibizione delle discipline praticate all’interno del liceo: "In linea con la gloriosa storia degli sport che hanno sempre caratterizzato la nostra città" ha detto il delegato allo Sport del Comune.

Il vice preside Francesco Centobeni ha evidenziato lo "spiegamento di forze che stanno interessando tutti gli attori del liceo, docenti, personale Ata ed alunni, per la riuscita delle celebrazioni, in un affiatato lavoro di gruppo ispirato dal senso dell’appartenenza che accomuna tutti coloro che appartengono alla storica realtà del liceo".