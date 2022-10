Kiwanis Club Chieti e Costa dei Trabocchi: avvenuto il passaggio della campana

Proseguono le attività del Kiwanis Club nella nostra provincia. Domenica scorsa all'hotel Promenade di Montesilvano, alla presenza del governatore del distretto Italia San Marino Salvatore Chianello, del segretario aggiunto Giuseppe Azzarà, dell’immediato past governatore Angela Catalano è avvenuto il passaggio della campana fra tre club della Divisione 11 Abruzzo Puglia: Chieti Theate da Bianca Maria Romolo a Fabiana Ventresca, Francavilla al mare e la Costa dei Trabocchi da Paola Mammarella a Catia Scacco, Pescara da Margherita Trua a Vincenzo La Frazia, e il passaggio delle insegne tra i luogotenenti outgoing Patrizia Mascolo e il luogotenente incoming Margherita Trua della Divisione 11.

Alla cerimonia hanno partecipato i past luogotenenti Anna Bianchito della Divisione 14, Biancamaria Toccagni della Divisione 20 e il presidente del club Stabiae Sorrento Enrico Del Gaudio della Divisione 14, i presidenti dei club della Divisione 11 e numerosi soci ed amici.

La neo presidente del Chieti Theate Fabiana Ventresca ha ringraziato "i presenti e i particolare i miei soci per la fiducia accordatami nel portare avanti il club e non deludere le loro aspettative , di assolvere questo compito in maniera onorante anche per i presidenti che mi hanno preceduto".