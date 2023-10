Indice della criminalità del Sole24Ore, la provincia di Chieti è 77esima con oltre 2mila 700 denunce ogni 100mila abitanti

La provincia di Chieti sale di posizione, rispetto agli anni scorsi, nella classifica della criminalità pubblicata oggi da Il Sole 24 ed elaborata sui dati del Ministero dell'interno. Nella classifica generale che analizza furti, rapine e altri tipi di reati, la nostra provincia occupa infatti il 77esimo esimo posto su 106 (nel 2022 era 80esima).

La provincia italiana ’meno sicura’ - in base al numero e all'incidenza delle denunce - secondo la graduatoria pubblicata dal Sole 24 ore è Milano, quella 'più sicura' Oristano. In Abruzzo prima di Chieti nella classifica generale troviamo Pescara (33esima) e Teramo (45esima); L’Aquila figura invece tra le ultime (100esima).

In provincia di Chieti nel 2023 sono state 10.354 le denunce complessive: una media di 2.781,1 ogni 100mila abitanti. L'indice di sicurezza complessivamente è fra i più elevati ma, andando a leggere nel dettaglio ogni singola voce, spicca due dati che fanno balzare la provincia di Chieti nella top ten: la prima riguarda la voce 'omicidi volontari consumati' dove Chieti è al 7° posto con 5 denunce in un anno e l'associazione per produzione o traffico di stupefacenti dove di colloca all'8° posto con due denunce.

La provincia inoltre è 38esima per gli omicidi colposi (3,5 denunce ogni 100mila abitanti), 58esima per truffe e frodi informatiche (1587 le denunce totali). Infine sono state complessivamente 21 le denunce per violenze sessuali.

Dal 2016 Il Sole 24 ore fotografa le denunce registrate, relative al totale dei dei delitti commessi su ogni singolo territorio nell'anno precedente per restituire una mappa della sicurezza in Italia. L'indice viene utilizzato nella relazione annuale sulla qualità della vita.