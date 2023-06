Guardia di finanza: in Abruzzo negli ultimi 18 mesi 9.300 interventi e oltre 3mila indagini

È stato celebrato oggi all'Aquila, nella caserma "Tito Giorgi", sede del comando regionale della guardia di finanza, il 249° anniversario della fondazione del corpo. La commemorazione è iniziata con la deposizione di una corona di fiori da parte del comandante regionale Abruzzo, generale Gianluigi D’Alfonso.

L'appuntamento è stato poi l'occasione per tracciare il bilancio dell'attività svolta nel 2022 e nei primi cinque mesi di quest'anno con i "reparti regionali che hanno eseguito oltre 9.300 interventi ispettivi e 3.189 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr".

Su 287 interventi effettuati negli ultimi 18 mesi, sono state accertate violazioni per circa 15 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi riguardanti sia i bonus in materia edilizia ed energetica sia quelli connessi al Pnrr e 2,2 milioni di euro di crediti inesistenti o non spettanti, individuati in esito ad attività ispettive o di indagine in materia fiscale. Sono stati scoperti 222 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e 528 lavoratori in “nero” o irregolari.

Sono stati effettuati 22 interventi in materia di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono 1.155, di cui 2 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di circa 9.600.000 euro. Sono state avanzate 27 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

Ammontano, invece, a 131 gli interventi eseguiti in materia accise, che hanno permesso di sequestrare 2.259 kg di gasolio e 2.842 metri cubi di gas. I controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza sono stati 54. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 277 soggetti, di cui 9 denunciati.

Domani, 23 giugno, la ricorrenza sarà celebrata anche a Chieti, con la cerimonia che si terrà alle 9.30 al museo archeologico “La Civitella” voluta dal comandante provinciale, colonnello Michele Iadarola.