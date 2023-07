Assegnata a Cupello la presidenza del Civeta, al vertice c'è l'ingegnere Giuseppe Silvestri

Si è tenuta ieri sera la prima assemblea dei soci del Civeta dopo la nomina del consiglio di amministrazione, avvenuta il 4 luglio scorso e che ha assegnato la presidenza al Comune di Cupello, nella persona dell'ingegnere Giuseppe Silvestri, e la vicepresidenza al Comune di Vasto nella persona di Paola Valentini.

"Dopo otto anni di commissariamento e con la trasformazione del Civeta in srl ci aspetta ora un grande lavoro. Nell'esprimere la nostra soddisfazione, siamo certi - dichiarano i sindaci - che il nostro territorio sarà nuovamente protagonista a livello regionale del ciclo integrato dei rifiuti".

"L'unità di intenti, il lavoro di squadra partito mesi fa, e la scelta di trasformare il Civeta, nato dalla lungimiranza e dal proficuo lavoro degli allora sindaci del territorio che ringraziamo, in srl, si è rivelata la scelta vincente. Ora tocca a noi proseguire su questa strada per riportare, come detto, il nostro territorio di nuovo protagonista a livello regionale e i finanziamenti ottenuti qualche mese fa sono stati un importante tassello che vanno nella direzione da sempre auspicata di garantire il futuro del Civeta", aggiunge il sindaco Graziana Di Florio, soddisfatta per il fatto che dopo oltre venti anni vede assegnare a Cupello la presidenza.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Francesco Menna per l'assegnazione al comune di Vasto della vicepresidenza. Tutti i sindaci hanno espresso un ringraziamento al presidente della competente commissione consiliare della Regione Abruzzo, Manuele Marcovecchio, che ha promosso diversi interventi legislativi per consentire la definizione di tale processo.

Da giugno, nell'impianto sono in corso i lavori per l'installazione dell'impianto di biodigestione anaerobica con produzione di biometano promosso in project financing da Civeta in partnership con Bioenerys-Snam e Ladurner. La società ha presentato diversi progetti anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): 6 dedicati al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (centri di raccolta comunali) e uno per l'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento e riciclaggio, in particolare, dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane.

Quest'ultimo progetto è stato finanziato con 10 milioni di euro. L'ex consorzio che raccoglie i comuni di Cupello, Vasto, San Salvo, Scerni e l'Unione dei comuni della comunità montana ha proposto anche un'iniziativa finanziata nell'ambito del Pnrr per la missione 2 'Rivoluzione verde e transizione ecologica, componente 1 - economia circolare e agricoltura sostenibile (M2c1), Investimento 3.2 'Green communities' per 2,5 milioni per la realizzazione di una comunità sostenibile sotto il profilo ambientale, economico, energetico e social.