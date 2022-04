Tappa teatina del Giro d'Italia: 900mila euro per la messa in sicurezza delle strade in provincia

Lavori per 900mila euro per la messa in sicurezza della viabilità provinciale, in vista dell’arrivo del Giro d’Italia nel Chietino.

La carovana rosa attraverserà diverse località della provincia di Chieti, domenica 15 maggio: la partenza della nona tappa è prevista dal Molise verso i Comuni di Castel di Sangro e Roccaraso attraversando poi le strade di Palena, Lama dei Peligni, Fara San Martino, Guardiagrele, Filetto, Ari, Fara Filiorum Petri, Roccamontepiano, Pretoro e la località di Passo Lanciano, dirigendosi poi nel territorio della provincia di Pescara per concludersi presso la cima montuosa “Blockhaus” del massiccio della Maiella nel Comune di Roccamorice.

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, coglie l'occasione per rendere noto che a breve inizieranno i lavori di messa in sicurezza della viabilità delle arterie provinciali interessate dal passaggio dei girini per un ammontare della spesa complessiva di 900mila euro ( 250mila a carico della Provincia di Chieti e 650mila quale stanziamento economico da parte della Regione Abruzzo).

"Con il passaggio della carovana rosa, diverse città della provincia di Chieti saranno dunque all’attenzione dei media nazionali con una promozione molto importante dei nostri territori" commenta Menna aggiungendo che “le strade provinciali che saranno messe in sicurezza con i fondi propri dell'Ente sono la Sp 9, la Sp 215 e la Sp 218. Si tratta di arterie che presentano avvallamenti, cedimenti, buche e crepe tali da determinare possibili pericoli per la circolazione veicolare e per i partecipanti alla manifestazione ciclistica e sulle quali, grazie alla celerità degli Uffici tecnici, inizieranno a breve i lavori di ripristino del manto stradale. I lavori sono stati infatti già affidati".

Complessivamente, le strade provinciali interessate sono la Sp 214 "Ex Ss 263 di Val di Foro e Bocca di Valle" (nei Comuni di Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo e Fara San Martino), la Sp 95 "Casoli-Fara San Martino" (nei Comuni di Fara San Martino e Casoli), la Sp 215 "Ex Ss 363 di Guardiagrele" (nel Comune di Guardiagrele) la SP 218 "Ex Ss 538 Marrucina" (nei Comuni di Guardiagrele, Filetto e Orsogna), la Sp 9 "Chieti-Filetto" (nel comune di Filetto e Ari), la Sp 43 "Cerrani" (nei Comuni di Fara Filorum Petri e Pretoro) e la Sp 53 "Traversa di Pretoro" (nel comune di Pretoro).