L'omaggio di Chieti al premio Nobel Parisi, ospite d'onore del "Vico" [FOTO - VIDEO]

Un ospite d’eccezione sabato pomeriggio al Convitto nazionale “G.B. Vico”: il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021. Davanti agli studenti del liceo classico europeo e a una platea di rappresentanti della vita culturale e politici ha tenuta una lectio magistralis sul tema “Il rapporto tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo”.

Il professor Parisi è arrivato in corso Marrucino accompagnato dall’onorevole Luciano D’Alfonso che ha promosso l’iniziativa la Fondazione Europa prossima.Ad accoglierlo il sindaco Diego Ferrara che ha donato al premio Nobel dei libri sulla città di Aurelio Bigi e Raffaele Fraticelli, concittadino del quale nel 2024 Chieti celebra il centenario dalla nascita.

Alla tavola rotonda, introdotta dal rettore dirigente scolastico Paola Di Renzo e moderata dalla docente Silvia Elena Di Donato, accanto al professor Parisi sono intervenuti anche mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto; Adriano Ardovino, direttore del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative dell’università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti; Ezio Previtali, docente di Fisica nucleare e subnucleare presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca e direttore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare.

Importante la scelta di un luogo come la scuola per accogliere il fisico: un modo per far capire l’importanza dello studio, della dedizione e dell’applicazione in un dialogo tra scienza e fede.

In ricordo della visita del premio Nobel al “Vico” è stata scoperchiata una targa nel corridoio principale del liceo, dove è inciso: "Quasi tutto ciò che osserviamo è un sistema complesso, compresi noi stessi" si legge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel video Parisi racconta un aneddoto su una rappresentazione della Lisistrata allestita in occasione della laurea di due amic