A "C'è posta per te" la storia di Gianluca di Francavilla al Mare che prova a recuperare il rapporto col padre Lorenzo [VIDEO]

Un figlio e un padre di Francavila al Mare, Gianluca e Lorenzo Trivellone, sono stati tra i protagonisti della puntata di ieri, sabato 11 marzo, di "C'è posta per te".

A chiedere l'intervento del programma di Mediaset è stato Gianluca visto che non vede più il padre dal 2018.

La storia, come raccontata da Gianluca, risale a quando il ragazzo, oggi 26enne, aveva 18 anni.

Lavorava nella pasticceria del padre, "L'isola delle tentazioni" al Foro, e viveva nell'appartamento sopra al locale. Ma poi, a causa di alcuni suoi comportamenti giovanili non ritenuti adeguati viene accompagnato a Roma dalla madre dalla quale il padre si separò quando Gianluca aveva 3 anni. E Gianluca ritiene che un peso importante su questa decisione l'abbia avuto la nuova compagna del padre, Jessica. Poi il padre Lorenzo racconta la sua versione dei fatti con alcuni dettagli come il tentativo di Gianluca di mettere in contatto sua madre con la seconda ex moglie del padre. Un comportamento non giudicato positivamente dal padre e che ha incrinato ulteriormente i rapporti tra i due all'epoca. Anche Jessica, l'attuale moglie del padre di Gianluca, fornisce la sua versione dei fatti in merito alla vicenda. Dalle parole del padre emerge come il nodo della questione, che ha portato alla chiusura del rapporto tra i due, è stata la vicinanza tra Gianluca con la seconda ex moglie del padre, Lolita (madre delle sue due sorelle). Molto toccante anche il racconto del fratellino di 8 anni di Gianluca che in un compito in classe ha scritto di lui pur noin avendolo praticamente mai conosciuto. Dopo un batti e ribatti durato circa 30 minuti c'è stato il lieto fine con Lorenzo che ha deciso di riabbracciare suo figlio dopo 5 anni.

«Francavilla al Mare con il caro amico Lorenzo Trivellone», scrive su Facebook l'ex sindaco Antonio Luciani, «una storia di vita complessa, sofferta, tra matrimoni, separazioni e figli, con un lieto fine su Canale 5. Lorenzo, Jessica e Gianluca sono persone dal cuore grande che sono riuscite ad approdare in un porto sicuro dopo aver superato il mare in tempesta. Alla fine l’amore vince sempre in Abruzzo come nel mondo. A Francavilla al Mare di più».