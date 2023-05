Le Frecce Tricolori potrebbero tornare nell'aeroporto d'Abruzzo

Bisognerà attendere fino al 4 giugno per la prossima esibizione delle frecce tricolori sulla costa adriatica programmata nel centro Italia.

E l'aeroporto internazionale d'Abruzzo potrebbe essere eletto, per qualche giorno, a "parcheggio" per la sosta degli Mb.339Pan, ovvero gli aerei con variante pan (provvista di impianto fumogeno) impiegati per l'attività dimostrativa dei piloti delle Frecce tricolori, come riferisce l'agenzia LaPresse.

A causa di un grave lutto tra i top gun italiani, sino al primo giugno non ci saranno esibizioni della "squadra".

Quindi, lo spettacolo previsto il 28 maggio all'Aquila è stato annullato, ma si celebrerà lo stesso il centenario dell'Aeronautica militare nel capoluogo di regione e in particolar modo nell'aeroporto di Preturo. Per la Festa della Repubblica a Roma, il 2 giugno, è comunque prevista l'esibizione in volo della pattuglia acrobatica italiana. Le fecce tricolori non mancheranno l'appuntamento per il centenario dell'Aeronautica militare a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) previsto il 4 giugno.

L'ultima volta che le Frecce Tricolori atterrarono al "Pasquale Liberi" era il 2019 in vista dell'esibizione che qualche giorno tennero nelle vicine Marche.