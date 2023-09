Tre ragazze del Chietino tra le finaliste di Miss Universe Italy [FOTO]

Tre ragazze del Chietino tra le finaliste di Miss Universe Italy. Si tratta di Fabiana Gargarella di Lanciano, Cristina Yaremchuk di Ortona e Chiara Di Cintio di San Giovanni Teatino: tutte e tre in corsa per portare l'ambito titolo nazionale in Abruzzo. A ospitare la finale interregionale di Miss Universe Italy, valida per le regioni Abruzzo e Molise, è stato lo scenario di Cala del Golfo a San Salvo.

Venti le miss a contendersi l’ambito titolo di finaliste preliminary Italy. La giuria era presieduta da Francesca Torricella in rappresentanza di Cala del Golfo, coadiuvata in giuria dagli imprenditori: Michele Occhionero, Sergio Garofoli, Rosetta Santoiemma, Michele Cristallo, Daniela Potalivo, Carmine Palazzone, Valerio Memmo e dalle modelle: Paola Finocchio e Cristina Antenucci, l’assessore al turismo Elisa Marinelli, Antonio Antenucci e Dennis Delle Donne.

Gli stessi giurati hanno avuto il compito di designare le 6 miss che andranno a rappresentare le due regioni nella finale nazionale in programma dal 2 al 8 ottobre a Canosa di Puglia. Le vincitrici sono state per Abruzzo: Cristina Yaremchuk 19 anni di Ortona, Fabiana Gargarella 18 anni di Lanciano, Chiara Di Cintio 20 anni di S. Giovanni Teatino; per il Molise: Anna Galasso 18 anni di Isernia, Marta Porreca 24 anni di Termoli e infine eletta Vanessa Di Lernia 23 anni di Barletta.

Sono stati assegnati altri titoli di sponsor: fascia Miss Cala del Golfovinta da Aurora Di Miccoli 17 anni di Barletta, fascia Miss San Salvo Calcio vinta da Sophia Casolino18 anni di Termoli, fascia Miss Eleganza vinta da Morena Teti 25 anni di Lanciano (Ch) fascia Miss Fotogenia vinta da Elena Carlomagno 19 anni di Isernia, Miss Cinema a Giulia Cataldo 19 anni di Miglianico e infine Miss Ai 3 Scalini Gelateria vinta da Ylenia Ciccocioppo 21 anni di Lanciano.

Le altre miss in gara sono state Camilla Marazzato, Francesca Conte, Luisa Cozzolino, Samantha Iadisernia, Alma Sofia Silva, Martina Mazzei, Sabrina Terrenzio e Francesca D’Ercole. La serata è stata organizzata dalla Mika Production con la regia di Camillo Del Romano e Laika D’Agostino.