I ragazzi di San Salvo appassionati di Apecar protagonisti del documentario “Sting like a bee”, in anteprima a Firenze [FOTO]

Arriva in prima assoluta per il concorso italiano al 64esimo Festival dei Popoli, rassegna di cinema documentario che si svolge a Firenze fino al 12 novembre, “Sting like a bee”, di Leone Balduzzi, storia della comunità dei giovani di San Salvo amanti delle Apecar Piaggio. Appuntamento in sala allo Spazio Alfieri, domani, dalle ore 18.30

Una grande passione per le Api Piaggio e un viaggio verso l’affermazione personale è quello che accomuna i ragazzi della Valle del Trigno, a San Salvo. Tra “Api” modificate, coloratissime e rumorose, dopo il casting e il prologo in stile cinegiornale, vengono raccontati i protagonisti attraverso story fiction in uno spaccato sociale e culturale del territorio. Sono adolescenti, colti nel momento di crescita e scoperta della vita adulta. Dopo il backstage, la voce del regista accompagna verso la gara finale delle Api Piaggio.

“Sting Like A Bee è un'opportunità per tutti di approfondire una comunità in crescita nel paese di San Salvo - dice il regista Leone Balduzzi - Un luogo circondato da gruppi di adolescenti con la passione per le Api Piaggio, che passano le loro giornate truccandole e ronzando per le strade per attirare l'attenzione delle ragazze. Il breve video che ho girato nel 2020 serve come teaser per questo nuovo film. Un modo per entrare nel vivo della questione e raccontare una realtà spesso sconosciuta, scoprendo la grande passione di questi ragazzi. Anche io ho vissuto la mia adolescenza tra le strade di San Salvo e ho deciso di raccontare questa storia anche per omaggiare il luogo che mi ha cresciuto, non nascondendo una nostalgia per la mia stessa infanzia”.

Regista e fotografo pluripremiato, Leone Balduzzi è direttore creativo e ceo della casa di produzione e magazine C41. Si è laureato in Scienze della comunicazione alla Iulm di Milano, prestigiosa università dove ha insegnato per oltre 10 anni. Ha firmato come regista e fotografo campagne per brand prestigiosi come Nike, Adidas, Ray-Ban, Asus, The North Face e molti altri. Ha girato diversi cortometraggi e il suo primo lungometraggio Sting Like a bee. Ha pubblicato due libri come fotografo e sta lavorando al terzo.

