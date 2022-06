Capitaneria di porto: il direttore marittimo in visita a Ortona

Visita istituzionale per il capitano Salvatore Minervino, direttore marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti nella sede della capitaneria di porto di Ortona, accolto dal comandante Francesco Scala.

Nel corso della visita Minervino ha incontrato tutti gli operatori del settore marittimo e portuale, dalle imprese portuali ai servizi tecnico nautici, agli armatori del settore della pesca. "L’incontro - si legge nella nota della capitaneria di porto - è stato una valida occasione per fare un punto di situazione generale sullo stato di salute del porto di Ortona, e gli operatori intervenuti hanno apprezzato le rassicurazioni del comandante Minervino circa la piena disponibilità da parte dell’autorità marittima di continuare ad essere interprete attivo e dinamico delle diverse istanze di sviluppo e crescita del porto che provengono dalle varie componenti cittadine".

Non è mancato un incontro formale con tutto il personale militare in forza alla capitaneria. "Il direttore marittimo - prosegue la nota - ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente nelle varie materie di competenza, dalla sicurezza della navigazione alla tutela dell’ambiente, dalla salvaguardia delle risorse ittiche, alla gestione degli spazi portuali, rimarcando, con l’occasione, l’importanza del servizio che una capitaneria di porto deve rendere a favore del cittadino".