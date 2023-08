In arrivo oltre 4 milioni di euro all'Abruzzo per i danni da maltempo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato lo stato d'emergenza per 12 mesi per gli eventi meteorologici verificatisi tra maggio ed agosto 2023.

In Abruzzo arriveranno 4.120.000 euro per i territori delle province di Chieti, Teramo e Pescara, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 .

Altri fondi sono stati destinati a Lombardia (9.430.000 euro), Veneto (8.330.000 euro), Friuli-Venezia Giulia ( 7.750.000 euro).

Dichiarato lo stato di emergenza anche per le province di Cuneo, in Piemonte ( 650.000 euro), e di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, in Emilia Romagna ( 4.500.000 euro).