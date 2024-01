Danni da peronospera, Cia Abruzzo incontra il ministro Lollobrigida

La Cia Abruzzo, insieme ad altre 12 sigle e associazioni di categoria, incontrerà oggi il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, per discutere dei gravi danni causati dalla peronospora nel territorio abruzzese.

Come ricorda il sindacato degli agricoltori, gli eventi calamitosi di maggio e giugno hanno causato danni significativi, portando a una devastante diffusione di infezioni da peronospora della vite e riducendo le produzioni al 30% delle potenzialità. Il danno economico è stato stimato a oltre 200 milioni di euro, mettendo a rischio il reddito e la sussistenza delle aziende agricole coinvolte.

I movimenti, più o meno spontanei, che stanno manifestando in questi giorni, come quello di stamani sull'autostrada, portano avanti gran parte delle rivendicazioni che la Cia Agricoltori italiani da sempre pone all’attenzione di tutti i tavoli istituzionali. È fondamentale che le istituzioni comprendano la gravità della situazione e agiscano tempestivamente per porre rimedio ai danni causati dalla peronospora, che minaccia seriamente la sostenibilità del settore agricolo in Abruzzo.

La Cia Abruzzo auspica un confronto costruttivo con il ministro Lollobrigida e si augura che questo incontro sia il punto di partenza per la definizione di strategie concrete volte a tutelare e promuovere l'agricoltura nella regione. La collaborazione tra le istituzioni e le associazioni di categoria è essenziale per affrontare le sfide attuali e garantire un futuro sostenibile per l'agricoltura abruzzese.

La Cia Abruzzo rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e per contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni efficaci a sostegno degli agricoltori colpiti dalla peronospora.