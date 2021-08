Coronavirus: oggi in Abruzzo +120 positivi, resta bassa la pressione sugli ospedali

Sono 120 i casi positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo. I guariti sono stati 10 e non ci sono stati decessi.

I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 96 anni: 22 residenti o domiciliati nell' Aquilano, 13 nel Chietino, 39 nel Pescarese, 40 nel Teramano, mentre 6 sono residenti fuori regione. In totale ieri sono stati eseguiti 2373 tamponi molecolari e 6200 test antigenici. Attualmente i positivi sono 1821 (+110 rispetto a ieri).

Nonostante i contagi in aumento, resta bassa la pressione sugli ospedali: al momento 43 sono i ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), altri 1777 si trovani in isolamento domiciliare (+109).