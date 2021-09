Coronavirus: 152 nuovi positivi e 118 guariti in Abruzzo, un decesso

Sono 152 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, 118 i guariti ma c'è anche da segnalare il decesso di una donna di 46 anni della provincia di Pescara, avvenuto nei giorni scorsi ma comunicato soltanto oggi dalla Asl.

Lo riferisce l’Assessorato regionale alla Sanità.

I nuovi casi hanno età compresa tra 1 e 104 anni: 30 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 34 in provincia di Chieti, 50 in provincia di Pescara, 35 in provincia di Teramo, 2 fuori regione (+1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2264 (+33 rispetto a ieri).

I ricoveri: 86 (-1 rispetto a ieri) sono in area medica; 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2173 (+35 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7067 tamponi molecolari (1337810 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3932 test antigenici (708813): il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.38 per cento.