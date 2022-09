Coronavirus, in aumento ricoveri e tasso di positività in Abruzzo

Tornano a salire i casi Covid in Abruzzo e anche i ricoveri, che nelle ultime ore sono stati complessivamente 21. Il report quotidiano diffuso dall’Assessorato regionale alla Sanità registra 1491 positivi, 546 guariti e nessun decesso nelle ultime ore.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28484 (+944 rispetto a ieri).

Di questi, 134 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva; i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1209 tamponi molecolari e 6121 test antigenici.

Del totale dei nuovi casi positivi, infine, 246 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 552 in provincia di Chieti, 331 in provincia di Pescara, 315 in provincia di Teramo, 17 fuori regione e 29 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.