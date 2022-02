Coronavirus: in Abruzzo 1.496 positivi, 947 guariti e 7 decessi

Oggi in Abruzzo si registrano 1.496 nuovi positivi (di cui 855 emersi da test antigenico), di età compresa tra 3 mesi e 99 anni. Sono stati seguiti 4.561 tamponi molecolari e 11.512 test antigenici.

Nel bollettino odierno anche 7 deceduti, di età compresa tra 61 e 86 anni: 1 in provincia di Teramo, 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione. Sono invece 947 i guariti (134.311 dall'inizio dell'emergenza).

Attualmente sono positive 106.486 persone (+542), di cui 498 ricoverati in area medica (-3), 24 in terapia intensiva (-2), 105.964 in isolamento domiciliare (+547).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (328), Chieti (480), Pescara (285), Teramo (353), fuori regione (25),in accertamento (25).