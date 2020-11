Altri 413 nuovi positivi al Covid 19 in Abruzzo: ora sono più di 18mila

Sono 413, su 4.145 tamponi analizzati, i nuovi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Abruzzo. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 2 mesi e 98 anni.

La provincia di Chieti, con 74 casi, è quella meno colpita, seguita da L'Aquila (99), Pescara (104), Teramo (131). Per 5 persone sono in corso accertamenti sulla residenza.

Al bilancio complessivo dei deceduti si aggiungono altri 7 casi.

Ci sono anche 128 guariti nelle ultime 24 ore, che portano il numero totale a 8.543. Ma 18.040 sono ancora attualmente positivi, 278 in più di ieri.

Di questi, 17.306 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl (301 in più di ieri), mentre 734 sono ricoverati in ospedale (23 in meno di ieri), di cui 75 in terapia intensiva (2 in meno di ieri).