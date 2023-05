L'ex premier Conte aggredito, la solidarietà di Torto (M5s): "L'Italia lo ringrazi"

Solidarietà dal mondo politico e naturalmente dal Movimento 5 Stelle nei confronti dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l'episodio di oggi pomeriggio a Massa, in Toscana, dove, nel corso di un evento elettorale, l'attuale leader M5S è stato aggredito da un attivista no vax.

Mentre salutava la folla Conte sarebbe stato avvicinato dall'uomo il quale, fingendo di voler stringere la mano all'ex premier, lo avrebbe poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento introdotte nel 2020 durante l'emergenza pandemica.

"Tutta la mia solidarietà a Giuseppe Conte, aggredito questo pomeriggio da un no vax, che ha voluto esprimere con un gesto violento e inaccettabile il proprio dissenso rispetto alle scelte prese durante la pandemia" commenta la deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto.

E aggiunge: "Il nostro presidente quando era premier si è trovato a fare i conti con una crisi senza precedenti, affrontando quel periodo con straordinario senso di responsabilità. Nessuno sapeva cosa fare e c'era bisogno di grande coraggio. Per questo lo ringraziamo tutti! Le opinioni possono essere diverse e si accettano sempre, ma la violenza no. La violenza non è democrazia!".

Colui che ha alzato le mani sull'ex premier risulta essere anche un candidato alle prossime comunali. L'uomo, sentito dall'Adnkronos, ha ridimensionato: "Ma quale sganassone, è stato uno schiaffo pedagogico da ex elettore M5S, ex militante deluso ed ex rappresentante di lista. Non ho aggredito Conte, ho semplicemente usato il minimo della forza possibile. Il mio è stato un buffetto, per notificargli il mio disprezzo morale. Mio e di milioni di persone".