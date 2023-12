A Rocca San Giovanni l'amministrazione comunale presenta "Natale al circo": cento biglietti gratis ai residenti

A Rocca San Giovanni l'amministrazione comunale in collaborazione con lo zoo D'Abruzzo,, mette a disposizione cento biglietti gratis per gli spettacoli del 25 Dicembre, "per un pomeriggio da trascorrere all'insegna del divertimento".

Previsti animazione, spettacoli, gonfiabili, playground, trampolini, bar fast food, popcorn e zucchero filato.

L'ingresso è dalle ore 16,30. Lo spettacolo inizia alle ore 18,30 e si concludera alle 20. Per ritirare il biglietto bisogna recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Rocca San Giovanni nelle giornate di mercoledì 20 dicembre dalle ore 15 alle ore 18, giovedì 21 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 e venerdì 22 dicembre dalle ore 9 alle ore 13.

Verranno assegnati due tagliandi per ogni nucleo familiare residente a Rocca San Giovanni, fino a esaurimento delle disponibilità.