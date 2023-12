Da Villamagna a Palazzo Chigi: Ceramiche Liberati realizza i doni natalizi della presidente Meloni

C'è anche un po' di Abruzzo a Palazzo Chigi. La presidente del consiglio Giorgia Meloni, infatti, ha scelto alcuni manufatti dell'azienda Ceramiche Liberati, con sede a Villamagna, per realizzare alcuni doni da regalare in occasione del Natale.

"Un piccolo traguardo per noi, ma un grande riconoscimento per l’artigianato Made in Italy", commenta l'azienda.

Di certo, una soddisfazione grande per un'attività partita in sordina nel 1980, con l'apertura di un piccolo laboratorio di ceramica da parte di Giuseppe Liberati.

Talento e professionalità sono cresciuti nel tempo e Liberati si è imposto nel tempo come uno dei punti di riferimento della ceramica abruzzese. Oggi, anche i figli sono coinvolti nell'attività di famiglia, che da piccola bottega si è trasformata in una realtà consolidata, che si è fatta un nome ben oltre i confini regionali.