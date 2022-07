Capitaneria di porto: il presidente dell'Autorità portuale in visita a Ortona

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale di Ancona, l'ingegnere Vincenzo Garofalo, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Ortona, dove è stato accolto dal direttore marittimo dell’Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, capitano di vascello Salvatore Minervino e dal comandante della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Ortona, capitano di fregata Francesco Scala.

Quella di oggi è la prima visita istituzionale del presidente Garofalo, alla Capitaneria di porto di Ortona, a testimonianza delle ottime e sempre positive relazioni istituzionali che accomunano l’operato dell’Adsp Mac a quello del comando della Capitaneria di porto di Ortona. Il momento di incontro è stato richiesto e motivato dagli “stakeholders” che operano nell’ambito del sorgitore ortonese con la finalità di affrontare in maniera sinergica i temi sulla sicurezza e sull’operatività del porto, ai quali sia l’Autorità di sistema portuale, sia la Capitaneria di porto sono, ciascuno per il proprio profilo di competenza, istituzionalmente preposti.

Con l’occasione l’ingegner Garofalo ha incontrato il cluster marittimo di Ortona, al quale ha illustrato una serie di prossime opere ed interventi in programma per l’efficientamento del porto di Ortona, soffermandosi sull'importanza dell'infrastrutturazione portuale e ponendo l'attenzione sulla capacità di Ortona di attrarre le merci in arrivo ed in partenza per la quasi totalità della Regione Abruzzo.