Campo sportivo di Fossacesia, l'amministrazione severa: "Non saranno ammessi ritardi sul Granata"

I lavori sul campo Vincenzo Granata a Fossacesia dovranno procedere spediti e non saranno giustificati ritardi. Parola del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e dell’assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli, che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo nell’impianto sportivo di viale San Giovanni in Venere.

“In questi giorni, dopo la storica promozione dell’Union Fossacesia nel Campionato di Eccellenza Abruzzo, stiamo premendo affinché i lavori che riguardano il campo vengano ultimati nei tempi stabiliti – dichiarano il sindaco e l’assessore allo Sport -. Ricordiamo che la nostra amministrazione è impegnata da anni per mettere in condizione le società calcistiche della città di avere a disposizione un impianto moderno, accogliente ed oggi, più di ieri, i nostri sforzi sono raddoppiati. La pandemia prima e l’aumento dei costi dei materiali poi hanno inciso sul cronoprogramma che ci eravamo prefissati".

Ora, però, tutto deve procedere speditamente. "Stiamo facendo la nostra parte ed è bene chiarire che gli altri passi che restano ancora da compiere, come l’omologazione del campo o gli accertamenti sulla sicurezza, esulano dalla sfera delle nostre competenze e dunque non trovano giustificazioni le critiche che di tanto in tanto si levano nei confronti dell’amministrazioneì comunale" concludono Di Giuseppantonio e Sgrignuoli.