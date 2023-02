Borsa internazionale del turismo: il Comune di Fossacesia tra Giro d'Italia e stagione estiva

Il Comune di Fossacesia sarà presente alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo, che si tiene a Milano Fiera dal 12 al 14 febbraio. Un'importante occasione per promuovere Fossacesia, in vista della grande partenza del Giro d’Italia e per l’avvio della nuova stagione estiva.

A renderlo noto è il sindaco Enrico Di Giuseppantonio che sarà nel capoluogo lombardo per partecipare alle varie iniziative della rassegna internazionale del turismo, raccogliendo così l’invito della Regione Abruzzo, della Camera di Commercio di Chieti- Pescara, del Gal Costa dei Trabocchi, del Flag Costa dei Trabocchi, della Dmc Costa dei Trabocchi e delle associazioni degli operatori del settore.

“L’avvio della 106esima edizione della "Corsa Rosa", con la grande partenza dal lungomare di Fossacesia Marina è da considerarsi come un momento di svolta per il turismo della nostra città – sottolinea il sindaco - è essenziale quindi essere presente nei tavoli che contano, vuoi per cogliere tutte le opportunità che possono poi essere riproposte nel nostro territorio, vuoi anche per allacciare contatti e creare le condizioni per accrescere la già considerevole presenza di turisti a Fossacesia”.