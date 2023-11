Autismo Abruzzo incontra famiglie e associazioni a San Giovanni Teatino

Un incontro per parlare di inclusione quello organizzato dall'associazione Autismo Abruzzo sabato mattina a San Giovanni Teatino dove sono state presentate le azioni previste dal “decreto Stefani”, risorse per 2,16 milioni di euro destinati all’inclusione delle persone autistiche.

Organizzato in collaborazione con il Comune, l'incontro si è tenuto nell’auditorium della scuola civica musicale e ha visto la partecipazione dell’Azienda pubblica per servizi alla persona (Asp Pescara). Tutte le proposte espresse nel corso della mattinata sono state taccolte e, dopo averle armonizzate nella modulistica predisposta dalla Regione Abruzzo, saranno sottoposte agli Ambiti sociali capofila delle province di Chieti e Pescara. "Le proposte raccolte - ha precisato il presidente di Autismo Abruzzo, Dario Verzulli - potranno essere la base per la sperimentazione delle attività del 2024 previste dal bando della Regione, ma potranno anche essere di ispirazione per una programmazione pluriennale che potrebbe vedere impegnati i fondi Fse della corrente programmazione”.

“Il Comune ha accolto la sfida di organizzare questo incontro in pochissimo tempo e saremo a disposizione per le attività di questo bando. Ancora un incontro dedicato all’autismo durante il quale accrescere le nostre conoscenze. L’autismo e la diversità per la nostra comunità non è un problema ma un'opportunità. Sono loro che insegnano a me e a noi. Loro ci donano emozioni e sincerità senza alcuna contropartita. Ci impegneremo nel coinvolgere realtà associative e sportive cosi ben richieste dai ragazzi che oggi sono intervenuti durante i lavori" sono state le parole del sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che ha condiviso con i presenti un impegno concreto.