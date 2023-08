Torna dopo più di un anno il servizio bancomat nel quartiere Santa Rita a Lanciano

È stato installato un nuovo Atm Postamat nell'ufficio postale di via Sigismondi (Lanciano 3) nel quartiere Santa Rita di Lanciano, rimasto da oltre un anno senza servizio di prelievo contanti.

Dopo la chiusura, nel maggio 2022, della filiale Bper, il popoloso rione, sul quale gravitano anche le contrade di Villa Martelli e Villa Stanazzo e la zona commerciale e artigianale di via Per Treglio per un totale di circa 10mila abitanti, era rimasto privo di un bancomat.

Enormi i disagi per i cittadini, soprattutto anziani e disabili, costretti a spostarsi, con mezzo privato o pubblico, in centro o in altre zone della città per poter prelevare denaro contante. Da qui la richiesta a Poste Italiane, partita dal Movimento 5 Stelle (grazie all'interessamento della parlamentare Carmela Grippa e del consigliere comunale Sergio Furia), di dotare l'ufficio postale del quartiere di un postama.

Il nuovo apparecchio è dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

L’Atm Postamat, operativo da oggi, 7 agosto, è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite Qr code.

“Si tratta di un evento importante – dichiarato il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini – a servizio della collettività e che dimostra l’attaccamento al territorio di Poste Italiane, da sempre punto di riferimento per migliaia di nostri concittadini e non solo”.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’Atm Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

A Lanciano altri Atm Postamat sono disponibili in tutti gli uffici postali della città: via Guido Rosato, via Vittorio Veneto (Lanciano 1) e via del Mare (Lanciano 2).