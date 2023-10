Approvata la legge sullo screening per prevenire il tumore al seno: ci sarà un programma di valutazione del rischio

Approvata dal consiglio regionale, riunito nella giornata di ieri, la legge sullo screening per il tumore al seno. L'assemblea ha dato il via libera definitivo alla campagna per la prevenzione del tumore mammario, con l'istituzione di un programma di valutazione del rischio dei pazienti e delle famiglie che presentano mutazioni geniche germinali.

Esprime soddisfazione il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, anche per le altre norme votate nella seduta di ieri.

Si sbloccano anche la normativa che riconosce e valorizza le scuole di educazione musicale e quella dedicata alla gestione dei corsi d'acqua e agli interventi di manutenzione fluviale.

Sospiri commenta, inoltre, le disposizioni approvate dal Consiglio che integrano ed in parte revisionano gli interventi previsti nel bilancio regionale e nella legge di stabilità: “Abbiamo posto le basi per il futuro dell'edilizia sanitaria e definito, per un decennio, lo stanziamento a favore di Trenitalia per assicurare la continuità del trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale. Solleviamo il comparto agricolo dai gravami sofferti nell'ultimo periodo, sbloccando 2milioni e 500mila euro per i prestiti agrari e disponendo i fondi utili a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica e per sostenere il settore dell'apicoltura. Continuiamo, inoltre, il lavoro di sostegno ai Comuni, rispondendo alle piccole e grandi esigenze, per aiutare le amministrazioni a ripristinare infrastrutture e presidi di cultura e socialità”.