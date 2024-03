Una giovane lancianese tra gli allievi della scuola militare Teulié

Si è svolta oggi, sabato 23 marzo, all’Arco della Pace di Milano, la cerimonia di giuramento solenne degli allievi del corso 'Fumi III” composto da 74 allievi provenienti da tutta Italia. Tra essi c'è anche la lancianese Chiara Lanci.

Chiara Lanci ha 16 anni e proviene da Lanciano dove vivono i genitori e le due sorelle. Prima di entrare nell’Esercito frequentava il liceo scientifico Galileo Galilei a Lanciano, opzione scienze applicate. Pratica equitazione sin da piccola e le piace anche la pallavolo.

“Ho deciso di entrare alla Scuola militare Teulié perché ho sempre guardato con stupore e ammirazione le uniformi, i militari dell’Esercito e i loro valori – racconta Chiara - Inoltre, volevo mettermi alla prova e testare me stessa in una nuova sfida avvincente. La scuola militare per me è anche un modo per crescere ed imparare a convivere con altre persone, che non siano miei famigliari a cui sono molto legata”.

Il giuramento è un atto solenne. “È sicuramente un’emozione unica, diversa da quelle che ho provato fino ad ora. Con questo atto solenne confermo la voglia e il desiderio di voler continuare il mio percorso alla Scuola militare Teulié – dice la sedicenne - Le mie passioni più grandi sono, l’equitazione e la carriera militare. Dopo la Scuola militare Teulié vorrei proseguire entrambe le cose e diventare un ufficiale in cavalleria”.

Stare lontano da casa non è facile per questi giovani allievi. “Dell’Abruzzo mi mancano sicuramente i miei amici, il mare e il cibo – ammette Chiara - Ciò che però mi lega di più alla mia regione natale è sicuramente la famiglia, le mie sorelle i miei genitori e i miei nonni, per non parlare dei tanti animali che circondano casa mia”.

La Scuola militare Teulié vanta due secoli di storia, seppur non continuativi. Fu fondata, infatti, il 15 gennaio 1802 come orfanotrofio militare dal generale Pietro Teulié, ministro della Guerra della Repubblica Cisalpina al quale è intitolata la caserma. La Scuola ha formato generazioni di allievi illustri, quali l’ingegnere Enrico Forlanini, il generale Luigi Cadorna, capi di Stato maggiore dell’Esercito e della Difesa. Inoltre, fra i docenti che si sono alternati nel corso dei due secoli di storia, figurano personalità di spicco come Silvio Pellico.

La Teulié è una delle due scuole militari dell’Esercito cui si accede attraverso un concorso pubblico il cui bando annuale è di imminente emanazione. Offre agli studenti dei licei classico e scientifico l’opportunità di frequentare il triennio di studi garantendo una profonda preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal Miur e, in aderenza alla sua missione, ne cura anche la formazione fisica e morale attraverso la vita in convitto, incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare.

Nell'istituto è possibile frequentare il triennio del liceo classico e scientifico a indirizzo tradizionale e liceo scientifico ad indirizzo scienze applicate. Oltre alle attività scolastiche è possibile praticare discipline sportive quali: atletica, scherma, nuoto, equitazione, pallavolo, pallacanestro e crossfit. Quotidianamente vengono svolte anche attività di istruzione formale e lezioni teorico – pratiche di formazione militare di base. Inoltre, agli allievi, vengono offerti dei progetti didattici tesi a consolidare le competenze scolastiche e dei cicli di conferenze culturali, finalizzati a stimolare la curiosità ad approfondire nuove tematiche. Al termine dei tre anni di formazione presso la Scuola, ogni allievo può decidere quale percorso intraprendere; in particolare, durante l’ultimo anno, vengono svolte delle lezioni di orientamento sia per la parte militare sia per l’ambito universitario.