Il 57enne Alfredo Troiano è il "Fantastico Over" abruzzese: primo al concorso di bellezza

Un libero professionista di 57 anni, pescarese ed ex campione regionale di nuoto, scrive il suo nome nell'albo d'oro del concorso di bellezza internazionale "Fantastico Over" nell'elegante cornice dell'Hotel Villa Medici di Lanciano. Nel giorno della Festa della Donna è stato acclamato all'unanimità e votato da una folta giuria tutta al femminile sia per le sue qualità fisiche che per l'eleganza mostrata in passerella.

Sotto i riflettori della ribalta l'esperto di motori Alfredo Troiano, premiato con la fascia, ed i numerosi omaggi delle aziende partners, dall'ex protagonista del programma "Uomini e Donne" su Canale 5, ed ex Fantastica Over, Concetta Pagliarella e dal manager Pino Leuce al termine di una bella manifestazione con una decina di concorrenti pronti a sfilare prima in abito casual, poi in costume da bagno ed infine in versione elegante.

A presentare l'evento ci hanno pensato con la solita simpatia il cantante Maurizio Tocco e la modella Barbara Di Marco ed al termine altri riconoscimenti sono andati nell'ordine ad Antonio Mastrone Mister Italcantieri, Gino Capanna Mister Camerano metal service, Julian Yurkevich Mister vini Acini sparsi e poi marsi, Giampiero Giancola Mister Wrap auto Denis, William Di Lello Mister autoscuola Quadrifoglio, Wagner Barbosa Mister Capanna Group energy management e Antonio Di Norcia Mister Martina gas carburanti. Tra le ospiti in sala si sono notate le presenze della sosia di Marilyn Monroe Lucia Di Bello, già attenzionata dai programmi dei canali Mediaset, e la recente vincitrice di "Fantastica Ovewr" di Guardiagrele Marta Borgese.

Tra una passerella e l'altra si sono esibiti con successo la vincitrice del Festival della Melodia Sofia Bevilacqua e la decana dei palcoscenici abruzzesi Giuliana Marinelli. Nel corso dello spettacolo non sono mancati gli applausi per il magico violino del talentuoso Alessio Di Nisio e per il duo di Pole Dance formato da Marina Longo e Simona Sperinteo.

La serata poi si è conclusa in allegria ballando sulle note del dj Cicchini. "Non mi aspettavo il primo posto dal momento che non avevo mai sfilato- ha detto alla fine il "Fantastico Over" Alfredo Troiano- nella vita aggiusto motori e mi alleno nuotando. Dedico la vittoria alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con me questa bella e divertente serata".