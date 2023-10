Alessia Giandomenico, la docente star di TikTok con i video didattici: "Idea nata durante il lockdown, così conquisto gli studenti"

Cultura, scuola e social network: Instagram e TikTok per apprendere e non solo come fonte di intrattenimento. Sta diventando una vera e propria star del web Alessia Giandomenico, insegnante 29enne di Villamagna e creatrice del profilo StudioFacileConAle. Nata a Guardiagrele e formatasi a Chieti, dopo gli studi superiori al liceo scientifico "Masci", si è laureata all'università "D'Annunzio" in Lettere moderne alla triennale e Filologia linguistica alla magistrale.

“Mi sono laureata a dicembre 2019 - ricorda la docente - e dopo pochi mesi mi sono ritrovata chiusa in casa per il lockdown, senza lavoro. Da qui è nata l’idea di StudioFacileConAle, un profilo che mirava a rendere utile tutto il tempo che passavamo online in quel periodo. L'obiettivo è quello di dare a tutti la possibilità di ripassare o studiare un argomento in pochissimi minuti direttamente dal proprio smartphone o pc. Credo che il grande vantaggio di Tik Tok sia quello di arrivare a qualsiasi fascia di età, contrariamente a ciò che si possa pensare. Si pensa spesso che si tratti di un social prettamente per i più giovani e invece in pochissimo tempo mi seguivano non solo ragazzi o studenti universitari, ma anche adulti che avevano voglia di imparare cose nuove o rispolverare vecchi argomenti trattati a scuola. Nel giro di poche settimane c'è stato un boom di follower".

“Su Instagram - spiega Alessia Giandomenico - prediligo le grafiche quindi è fondamentale la parte scritta anche se le modalità sono in continua evoluzione, mentre su TikTok promuovo contenuti video. Sono lavori diversi che richiedono tempo. Io faccio tutto da sola e di fatto questo è diventata la mia occupazione. Fondamentale è il lavoro di sintesi e di scelta di quelli che possono essere gli aspetti più significativi da sottolineare, oltre all’utilizzo di grafiche per catalizzare l'attenzione".

Lo scorso anno Alessia Giandomenico ha insegnato al liceo classico Vico di Chieti. Ora è in attesa di una nuova chiamata. "Sono una docente di italiano, storia e geografia e insegno nelle scuole medie e superiori. Sono una precaria e lavoro tramite supplenze. Mi fa molto piacere essere seguita non solo dai giovani, ma anche dai loro genitori, che possono così rispolverare alcune nozioni. Questi contenuti non vanno a sostituire lo studio tradizionale sui libri e in classe ma credo che ormai l’integrazione dei social al mondo cartaceo dei libri sia indispensabile. Piattaforme social come TikTok diventeranno parte integrante dello studio. Dobbiamo renderlo uno strumento valido per integrare e completare lo studio sui libri".

L'ultima importante novità è arrivata qualche settimana fa con il primo libro pubblicato da Mondadori, "Il ripassone d'Italiano" che in questi giorni l'autrice sta presentando proprio in Abruzzo. Il percorso strutturato da Alessia prevede il ripasso di un centinaio di regole ortografiche e grammaticali sempre attraverso esercizi che sconfinano nel gioco. Nella parte finale l'autrice invita a sfidarsi in coppia per scoprire chi si ricorda più verbi irregolari, modi di dire e tante altre peculiarità della nostra lingua nazionale.

"Scrivere libri sul tema - dice la professoressa 29 enne - credo possa rappresentare il futuro. In passato ho anche pubblicato un diario scolastico e collaborato con l'università Sapienza di Roma. In ogni caso, sia per il web che per i libri credo che il segreto sia quello di rendere la materia divertente e semplice. Quando racconto la storia o la vita di un autore cerco sempre di introdurre delle pillole divertenti, oppure quando spiego le difficilissime regole grammaticali uso trucchetti ed esempi spiritosi. Sono questi a mio avviso gli ingredienti perfetti per conquistare i ragazzi e gli adulti".