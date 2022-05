La Adrilog dopo la condanna: "Massima disponibilità al dialogo con tutte le sigle sindacali"

Massima disponibilità dalla società Adrilog al dialogo con tutte le sigle sindacali. Lo afferma la società in una nota, all'indomani della condanna per condotta antisindacale inflitta dal tribunale di Vasto per non aver negoziato con la Filcams Cgil Chieti e i rappresentati dei lavoratori iscritti.

"In data 5 ottobre 2021 Adrilog ha sottoscritto un importante accordo con Fisascat-Cisl Abruzzo e Uiltucs Abruzzo che, in conseguenza alle forti tensioni socio economiche create da questi anni di Covid, ha inteso far recuperare potere di acquisto per i soci lavoratori. Tale accordo, seppur non sottoscritto dalla Filcams Cgil, è stato approvato a larga maggioranza dai soci" aggiunge la società Adrilog dicendosi "disponibile ad avviare un nuovo tavolo di trattativa per verificare opportunità di miglioramento di tale accordo".

Nello stabilimento di San Salvo si gestisce la logistica e si preparano le merci che vengono distribuite in tutti i supermercati a marchio Conad di Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Basilicata.

La cooperativa ha convocato la Filcams Cgil per il 24 maggio.