Scuola volley 2024: la squadra del Pantini-Pudente si aggiudica la Supercoppa Vasto

La 'Supercoppa Vasto' della Scuola volley 2024 va al Pantini-Pudente, che ha vinto il torneo allievi ed ottenuto il secondo posto in quello juniores.

Sabato 23 marzo, con la giornata dedicata agli istituti superiori di Vasto, si è conclusa l’edizione 2024 di Scuola volley, kermesse pallavolistica organizzata dal gruppo pallavolo dell’Atletica Sevel Atessa, sotto il patrocinio del comitato regionale Csain Abruzzo, presieduto da Noemi Tazzi.

Due i tornei, entrambi giocati con la formula all’italiana con girone di sola andata, che si sono disputati in contemporanea sui campi della palestra San Gabriele della città adriatica.

In quello riservato alla categoria 'allievi', studenti e studentesse delle classi 1^, 2^ e 3^, la vittoria ha arriso all’istituto Pantini-Pudente, la cui formazione era composta da: Eliana Cocchino, Gaia Intrevado, Alessandra Ulisse, Micaela Perrozzi, Asia Di Rosso, Denise Breglia, Laura Aquilano, Gloria Arrighi, Giusy Di Ciccio, Esmeralda Battista, Sofia Zambianchi, Ada Antonella Del re, Riccardo Di Lello, Daniele De Ceglia, Paolo Ricciardi, Antonio Palladino e Martino Finamore.

Sul secondo e terzo gradino del podio sono saliti rispettivamente i porta colori del polo liceale Mattioli e dell’istituto Mattei.

Tra gli “juniores”, ossia ragazzi e ragazze che frequentano le classi 4^ e 5^, la vittoria è stata conquistata dalla compagine del Mattei. La professoressa Raffaella Vitale, che ha guidato i ragazzi dalla panchina, ha alternato sul parquet: Alessia Colantonio, Valentina Colangelo, Claudia Zanetti, Lia Castrigno, Federico Cianci, Nicolò Ciarallo, Manuel De Felice, Francesco Pio Benedetti, Francesco Del Monaco, Andrea D’Adamo, Matteo Giorgio Daniele, Diego Menghini, Antonio Basta ed Emanule Frasca.

Al secondo posto si è piazzato il Pantini-Pudente, che ha preceduto il polo liceale Mattioli. Al termine delle partite si è svolta la cerimonia di premiazione, aperta da un breve indirizzo di saluto di Walter Di Gregorio che, come avviene da oltre venticinque anni, ha curato tutti gli aspetti organizzativi.

“Ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti e, soprattutto tutti voi, ragazzi e ragazze che avete partecipato a questo nostro torneo - ha detto - Non è stato semplice aggiungere una giornata di gare e venire a giocare anche a Vasto, ma il vostro entusiasmo e la vostra educazione sono un premio speciale per il nostro lavoro. Grazie ancora”.

Sono state quindi consegnate le coppe alle squadre presenti, una medaglia ed un gadget ad ogni ragazzo-ragazza e riconoscimenti agli arbitri ed ai docenti cha hanno dato il loro prezioso contribuito per la riuscita della manifestazione.

La 'Supercoppa Vasto', che ha premiato l’istituto che ha ottenuto il miglior risultato complessivo, è andata al Pantini- Pudente dei professori Paola Sacchetti, Roberta D’Aloisio e Giuseppe Desiati.

Il prossimo appuntamento Csain per gli studenti è calendarizzato nel mese di maggio quando, in data ancora da confermare, si svolgerà un memorial di calcio a 5 per ricordare due giovani studenti lancianesi: Davide Orecchioni e Lorenzo Costantini, ed il professore Mario Scimia.