Primo posto e imbattibilità da record: la Tenaglia Altino conquista l’11° successo consecutivo

Lo scorso 25 novembre sembra un tempo così lontano dai giorni nostri. Non è soltanto una questione climatica, visto che il 2023 si apprestava a finire e l’inverno era praticamente alle porte mentre ora è piena primavera: è la Tenaglia Altino che guarda a quella giornata di cinque mesi fa come il punto di partenza di un cammino impressionante. La formazione abruzzese, capolista del girone E della B1 di volley femminile, non subisce un ko proprio da quel momento (per la precisione 134 giorni fa, oggi che è domenica 7 aprile 2024).

In particolare, le rossoblu guidate in panchina da coach Giandomenico hanno ottenuto la bellezza di 11 vittorie consecutive. L’ultima è maturata ieri proprio ad Altino, un netto 3-0 ai danni di Marsala che “vendica” casualmente quell’ultima sconfitta, visto che furono le siciliane a battere 3-1 la Tenaglia a novembre. La classifica non potrebbe essere migliore grazie a un ruolino di marcia a dir poco entusiasmante. In attesa che il Catania Volley disputi la propria partita, Altino è in vetta con 43 punti e a cinque giornate dalla fine della regular season non può non coltivare sogni di play-off.

È un primo posto che continua stupire se si tiene conto che la squadra chietina è stata “costretta” ad affrontare 6mila chilometri di trasferte in questa stagione: il girone E in cui è stata inserita, infatti, è piena di avversarie del Sud, siciliane in primis, un dettaglio di non poco conto che però non ha inciso sulle prestazioni delle ragazze. Per allungare la striscia positiva, l’Altino sarà chiamato a fare l’impresa tra una settimana esatta in Puglia, sul campo della Zero5 Castellana Grotte ancora in lotta per la salvezza.

Intanto, dopo il bel successo di ieri, capitan Camilla Orazi ha rilasciato queste dichiarazioni: “Dopo un mese di stop sembra quasi di rigiocare la prima partita di campionato, con tutti dubbi del caso ma con una sola differenza: la consapevolezza di essere una squadra che ha costruito le sue certezze da agosto, mese dopo mese, giorno dopo giorno. Per questo abbiamo dimostrato, soprattutto a noi stesse, che queste certezze non si perdono neanche stando per un periodo ferme. Sono davvero felice, dobbiamo solo continuare il nostro percorso così, lavorando proprio come stiamo facendo”.