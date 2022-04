Pool Salvezza A2: la Tenaglia Altino punita dai dettagli, con Catania finisce 0-3

Squadra in casa

Squadra in casa Tenaglia Altino

Era una partita fondamentale per rimanere vivi, ma purtroppo la Tenaglia Altino non è stata capace di far valere il fattore casalingo contro la Rizzotti Design Catania, nonostante due ottimi set disputati. Nel primo e nel terzo parziale, infatti, le abruzzesi di coach Collavini avrebbero potuto trionfare se qualche scambio avesse girato nel verso giusto.

Il primo set vede subito un testa a testa tra padrone di casa e le ospiti, con le seconde sempre avanti di due tre punti che si fanno preferire e un beffardo 25-23 in favore delle siciliane. Nel secondo parziale le abruzzesi si portano avanti di tre-quattro punti, ma la caparbietà di Bridi e compagne le riporta in carreggiata e anche grazie all’ingresso di Poli al centro, il parziale termina ben presto con la distanza più lunga della giornata (25-18).

Il terzo set vede l’Altino non mollare e grazie alle prodezze dell’opposto Julia Kavalenka portarsi avanti di diverse lunghezze tanto da costringere Mister Chiappafreddo a chiamare i due time-out a disposizione. Ma alla lunga le catanesi prima raggiungono le padrone di casa, poi sprecano un match ball e infine chiudono con un incredibile 28-26 per lo 0-3 definitivo. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-RIZZOTTI DESIGN CATANIA (23-25, 18-25, 26-28)

ALTINO: Di Arcangelo, Comotti, Gatto, Kavalenka, Natalizia, Mastrilli, Zingoni, Ollino, Spicocchi, Olleia, Lestini. All. Collavini

CATANIA: Bordignon, Conti M, Bridi, Bulaich, Picchi, Bertone, Oggioni, Conti A, Catania, Poli. All. Chiappafreddo