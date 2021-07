Festival Rocky Marciano 2021, il programma completo: premiati Gabriele Gravina, Alberto Cova e Patrizio Oliva

A Ripa Teatina torna il consueto appuntamento con il Festival Rocky Marciano che dopo il 2020 dedicato all'impegno civile durante la pandemia torna nella formula tradizionale che prevede il Festival della Letteratura Sportiva (15-16 luglio) e il Premio Rocky Marciano (17 luglio).

Il calendario prevede due giorni dedicati al Festival della Letteratura Sportiva, con il direttore artistico Dario Ricci, firma di punta di Radio 24, a fare gli onori di casa con gli olimpionici Alberto Cova e Romano Battisti, ma anche la V edizione del Premio Letterario Storie di Sport, a cura di Peppe Millanta e della Scuola Macondo, e le presentazioni di libri a tematica sportiva di autori abruzzesi (15 e 16 luglio).

Il 17 luglio il grande clou del 2021 con l'edizione numero XVII del Premio Rocky Marciano, che avrà in Gabriele Gravina, Presidente FIGC, nell'oro olimpico e mondiale nel mezzofondo Alberto Cova e nel campione olimpico e mondiale di pugilato Patrizio Oliva, due tra le principali stelle insignite del riconoscimento dedicato all'indimenticato ed indimenticabile campione di pugilato originario di Ripa Teatina, che chiuse la carriera da imbattuto. Tanti, tantissimi gli illustri premiati di un'edizione che resterà davvero nella storia.

Il Comune di Ripa Teatina e Poste Italiane, intanto, hanno dedicato una cartolina celebrativa al pugile Rocky Marciano. L’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto “Piccoli Comuni con Anci” su iniziativa di Poste Italiane - Servizio di Filatelia Temporaneo con la realizzazione di una cartolina corredata di bollo celebrativo. Il progetto è stato presentato domenica 4 Luglio presso il complesso dell’Antico Convento Francescano, alla presenza di dirigenti di Poste Italiane, e si configura come l'inaugurazione del calendario delle manifestazioni legate alla XVII edizione del Festival Rocky Marciano.

Da sempre per l'organizzazione del Festival è importante l'ambito sociale. Quest'anno è stato scelto il progetto “Insieme sul Ring” di inclusione sociale in linea con le direttive europee “Insieme sul Ring”, che ha come obiettivo principale di migliorare nel mondo carcerario le attività sportive. Grazie anche alla collaborazione di varie palestre di pugilato e con la compartecipazione dell'Avis, sono state raccolte attrezzature sportive per la palestra della Casa Circondariale di Chieti.

“Siamo particolarmente orgogliosi di proporre anche quest'anno un appuntamento ormai entrato nei cuori di tutti”, è il commento del sindaco Ignazio Rucci, “e che porta Ripa Teatina e l'Abruzzo intero alla ribalta delle cronache nazionali. Anche in questa edizione ci saranno eventi importanti e personaggi di primissimo livello a nobilitare l'appuntamento nel nome del grandissimo Rocky Marciano”.

“Il connubio tra sport e cultura continua al Festival Marciano anche nel 2021”, le parole dell'assessore allo sport Gianluca Palladinetti, “con la partecipazione al concorso letterario di tanti giovani autori e con molti momenti suggestivi ad arricchire un calendario di eventi ai quali l'Organizzazione ha lavorato con tanto impegno e tanta dedizione per mesi, trovando positivo riscontro in tutti i protagonisti contattati”.

Questo il calendario di eventi e i premiati:

XVII edizione Festival Rocky Marciano, Ripa Teatina 15-16- 17 Luglio 2021

Festival della Letteratura Sportiva

Giovedì 15 luglio - Antico Convento Francescano

ore 20.45

Giuseppe Rendine e Emanuele Di Nardo presentano il libro “Una città a canestro – storia e immagini di un’infinita passione del basket nella città di Chieti”.

A seguire consegna riconoscimento a Giampaolo Ricci (Virtus Bologna)

ore 21.45 Dario Ricci dialoga con Romano Battisti che ci racconterà le sue sfide olimpiche nel canottaggio e la sua avventura a bordo di Luna Rossa

a seguire Francesca di Giuseppe presenterà il suo libro "L'evoluzione del calcio femminile". Consegna riconoscimento alla squadra Tiki Taka Planet (C5 Femminile)

Venerdì 16 luglio

ore 20.30 Pippo Zarrella vincitore del Concorso letterario Storie di Sport 2020 presenta il suo libro "Nero chiaro quasi bianco”.

ore 21.15 Alberto Cova e Dario Ricci presentano il loro libro "Con la testa e il cuore" Modera Luca Leone

a seguire Premiazione del V concorso letterario Storie di Sport Rocky Marciano 2021 con Peppe Millanta

XVII Premio Rocky Marciano Sabato 17 luglio a Ripa Teatina - Antico Convento Francescano ore 21

Premio Rocky Marciano alla Carriera a Patrizio Oliva

Premio Rocky Marciano alla Carriera a Alberto Cova

Premio Rocky Marciano allo sportivo Abruzzese dell'Anno a Gabriele Gravina

Premio il Pugile Abruzzese dell'Anno a

Luca Iovoli Boxing Team Simone Di Marco

Premio Squadra dell'Anno al

Montesilvano C5 Femminile

Premio Speciale alla rivelazione sportiva dell'anno alla squadra Tenaglia Altino Volley

Premio Speciale al Chieti Basket 1974 per l'ottima stagione sportiva

Premio Speciale "Sport senza barriere" a

Ilenia Colanero (record mondiale apnea dinamica lineare con pinne)

Premio Stampa e Tv

Enrico Giancarli Sky Sport - Rete8

menzioni speciali a:

Luigi Alfieri vincitore Trofeo delle Cinture Pro 2019 categoria pesi welter

Stefano Ramundo (Asd Crea Boxe) vincitore Trofeo delle Cinture Pro 2020 categoria pesi welter

Anna De Donato Liparulo (Asd Pugilistica Di Giacomo) campionessa italiana schoolgirl 2021 categoria di peso 46kg

Ospiti Rocky Mattioli, Dario Torromeo, Giornalista scrittore, Dario Ricci Radio24-IlSole24Ore

ore 21 inizio Premiazione con la conduzione di Enrico Giancarli