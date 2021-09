Ortona, Tollese e Fossacesia partono forte, rinviata una partita

Fuochi d'artificio a Fossacesia, con i cinque gol dell'Union all'Athletic Lanciano che segnano già in modo quasi perentorio la qualificazione al prossimo turno. Anche il 2 a 0 dell'Ortona a domicilio sul sintetico di Miglianico non lasciano molti dubbi. La Tollese ne fa due al Bucchianico in casa e mette la freccia, ma dovrà resistere nel match di ritorno. Idem l'Atessa, che vince 1-0 sul San Salvo in casa. Rinviata Casolana - Val di Sangro.

I risultati:

Alba Montaurei – Miano 2-3;

Atessa – San Salvo 1-0;

Casolana – Val di Sangro rinviata;

Hatria 1957 – Casoli 0-1;

Fater Angelini – Elicese 2-2;

Fucense Trasacco – Tagliacozzo 2-0;

Francavilla – San Giovanni Teatino 1-1;

Miglianico – Ortona 0-2;

Morro D’Oro – Santegidiese 0-2;

Mutignano – Fontanelle 3-1;

Nerostellati – Ovidiana Sulmona 0-6;

New Club Villa Mattoni – Montorio 88 3-2;

Piano della Lente – Rosetana 1-1;

San Gregorio – Amiternina 2-3;

Silvi – Mosciano 6-0;

Tollese – Bucchianico 2-0;

Tornimparte 2002 – Pizzoli 0-3;

Turris Calcio Val Pescara – Pianella 3-1;

Union Fossacesia – Athletic Lanciano 5-2;

Valle Peligna – Scafapassocordone 1-0.

Triangolare: Pucetta – Celano 2-0, riposava Paterno.